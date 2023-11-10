В омском Минимуществе объяснили правила предоставления бесплатной земли героям СВО

Так, в ведомстве рассказали, что отличившиеся участники СВО и их семьи смогут бесплатно получить в собственность участок площадью от 0,04 до 1 га из земель сельхозназначения, в том числе участок от 0,04 до 0,15 га для садоводства. Участки из состава неразграниченных и муниципальных земель будут предоставлять органы местного самоуправления, участки из земель областной собственности — региональное Минимущество.
Чтобы получить землю, желающему нужно обратиться в уполномоченный орган за конкретным земельным участком или по процедуре предварительного согласования предоставления земельного участка.
"В случае, если завершивший участие в СВО ветеран боевых действий обратится за сформированным земельным участком, отвечающим требованиям областного закона, и предоставит все документы-основания, то земельный участок уполномоченным органом будет предоставлен сразу в собственность.
Если земельный участок не сформирован, то первоначально гражданин обращается с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, приложив документы-основания для реализации льготного права на бесплатное получение участка и схему расположения земельного участка на кадастровом плане. Также потребуется ее утверждение уполномоченным органом, подготовка кадастровым инженером межевого плана земельного участка. После постановки земельного участка на государственный кадастровый учет участок предоставляется гражданину в собственность", — пояснили в омском Минимуществе.
По словам замруководителя департамента учета государственной собственности и земельных отношений Пава Попова, к заявлению необходимо приложить ряд документов — их перечень есть на официальном сайте омского Минимущества. В частности, понадобятся документы, удостоверяющие личность; военный билет; удостоверение ветерана боевых действий; документ, подтверждающий присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции.
Специалисты министерства также отметили, что после передачи земель из федеральной собственности, в регионе будет реализована возможность предоставления земельных участков на территории населенных пунктов для ИЖС. Для реализации этого механизма ведется подготовка соглашения с федеральными структурами.