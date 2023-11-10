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15:33 (мск), источник: Om1.ru

На Омскую область обрушится ледяной дождь и опустится туман

Такая погода ожидает омичей на выходных.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Om1.ru

Синоптики рассказали, какой будет погода на предстоящих выходных в Омской области.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу 11 ноября в ночные часы температура воздуха местами будет опускаться до −9 градусов, днём воздух прогреется до +6 градусов. Омичей ожидают мокрый снег, дождь, изморозь, гололёд, а также туман.

В воскресенье, 13 ноября, характер погоды не изменится. Ночью будет от −3 до +2, а днём не более +5. Осадки в виде мокрого снега и дождя не прекратятся, в отдельных районах опустится туман, на дорогах будет гололёд.

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