15:33 (мск), источник: Om1.ru
На Омскую область обрушится ледяной дождь и опустится туман
Такая погода ожидает омичей на выходных.
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Синоптики рассказали, какой будет погода на предстоящих выходных в Омской области.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу 11 ноября в ночные часы температура воздуха местами будет опускаться до −9 градусов, днём воздух прогреется до +6 градусов. Омичей ожидают мокрый снег, дождь, изморозь, гололёд, а также туман.
В воскресенье, 13 ноября, характер погоды не изменится. Ночью будет от −3 до +2, а днём не более +5. Осадки в виде мокрого снега и дождя не прекратятся, в отдельных районах опустится туман, на дорогах будет гололёд.