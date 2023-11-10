15:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Потомки черных колдунов, землепашцы, «волчья река»: топ-5 «непечатных» названий сел в Самарской области и их этимология
Рассказываем, что скрывают «оскорбительные» названия сел региона.
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«КП-Самара» уже писала о парламентской инициативе, предполагающей переименования населенных пунктов с «оскорбительно» для современного слуха звучащими названиями. В частности, в Самарской области одним из примеров подобного рода называлось село Мусорка Ставропольского района.
Мы подобрали еще ряд названий, которые, если не знать их этимологии, могут звучать для кого-то странно или смешно — из-за отдельных звукосочетаний, напоминающих ненормативную или сниженную лексику. Корреспондент «КП-Самара» разбирался, что же на самом деле означают эти названия. Спойлер: нигде нет даже намека на какую-то «оскорбительность».
Новая Таяба
Это небольшое село (менее 200 человек населения) в Челно-Вершинском районе, входящее в состав сельского поселения Каменный Брод. Второе слово в его названии — чувашское, и произносится оно с ударением на последний слог. Это и вызывает отдаленные звуковые ассоциации с русским непечатным корнем, тем более первое слово в названии села — русское.
Село — достаточно древнее, почти ровесник Санкт-Петербурга. Основано оно, как считается, в 1704 году выходцами из села Большая Таяба, находящемся на территории современной Чувашской Республики. Таких «дочерних» поселений по России несколько. По легенде, чуваш Уралскит особо отличился во время похода Ивана Грозного, и царь жаловал ему земли на «диком поле». Сыновья Уралскита и основали поселения в других регионах, одним из которых является как раз Новая Таяба в Самарской области.
По другой версии, жителей Большой Таябы считали злыми людьми, черными колдунами. Из-за этого к ним никто не ходил свататься, приходилось жениться между собой, и когда стало доходить до кровосмешения, они вынуждены были переселяться в другие места, чтоб не выродиться.
Наконец, по третьей версии, жители Большой Таябы и всех «дочерних» поселений — потомки жителей булгарской крепости X века, остатки которой нашли недалеко от села. Собственно, слово «таяба» и означает по-древнебулгарски «крепость». В чуть изменившемся произношении современных чувашей «таяпа» переводится как «опора», что подтверждает эту версию.
Сукаевка
Поселок с населением чуть более 130 человек в составе сельского поселения Старопохвистнево.
Данных о происхождении этого населенного пункта и этимологии его названия в сети не обнаруживается. Но есть факт, что 82% населения Сукаевки — татары. И это с большой долей вероятности позволяет предположить, что название восходит к татарскому корню (тому самому, что по-русски звучит как ругательство), означающему «пахота», «вспашка».
Дополнительное тому косвенное доказательство — наличие в полутора километрах от Сукаевки поселка Земледелец. То есть по сути получается два одинаковых названия, просто одно по-русски, а другое — по-татарски.
Усакла
Чувашское село с населением чуть более 400 человек в Клявлинском районе (входит в состав сельского поселения Черный Ключ).
Здесь все гораздо проще. Если перевести название Усакла (Усаклы) с чувашского (так же, как и с татарского или башкирского), то по-русски оно будет звучать — Осиновка.
Верхний Сускан
Село в Ставропольском районе (население чуть более 500 человек), входит в состав сельского поселения Ташелка. Преобладающее население — мордва. Свое название получило по реке Сускан, в верховьях которой находилось исторически.
В переводе с финно-угорских диалектов Сускан означает буквально «волчья река». После строительства ГЭС в Тольятти пойма реки Сускан оказалась затоплена, и небольшая речка превратилась в Сусканский залив Жигулевского моря. Часть села тоже попала в зону затопления и была перенесена на несколько десятков метров выше.
Эштебенькино
В Самарской области есть три села, в состав названий которых входит это слово: Старое Эштебенькино, Новое Эштебенькино и Чувашское Эштебенькино. Все втроем они составляют сельское поселение Эштебенькино в Челно-Вершинском районе, общая численность населения — более 1200 человек.
Старое и Чувашское Эштебенькино находятся вплотную друг к другу, Новое — в десятке километров.
В сети можно найти разные версии происхождения названия — от чувашского корня «Эш» («работа»), от основателя села по имени Эштебень. Но более реальным происхождением топонима представляется перевод частей слова как «пастбищная земля», «возвышение с молодой порослью».