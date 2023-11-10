У Крымского моста растет очередь: оперативная информация

«По данным на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств», — сказано в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути — семь часов.