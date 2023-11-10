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17:15 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Что известно об открытии аэропорта в Краснодаре

В аэропорту провели учения и официально объявили о готовности аэрогавани к открытию.

Источник: KrasnodarMedia.su

Известно что, из аэропорта Краснодара накануне вечером вылетел борт авиакомпании «Россия». А в самом аэропорту провели учения и официально объявили о готовности аэрогавани к открытию. Об этом сказано на официальном сайте аэропорта Краснодара. Тем не менее, несмотря на заявление о готовности возобновить работу и фактический вылет самолёта, для гражданских судов аэропорт закрыт с 24 февраля 2022 года.

В 18:51 из аэропорта вылетел самолет, который входит в состав специального летного отряда, обеспечивающего перевозки высших должностных лиц государства.

Начальник II управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-майор Александр Туляганов, посетил Краснодарский край и подтвердил готовность аэропорта к возобновлению нормальной деятельности.

Тем не менее, несмотря на заявление о готовности возобновить работу и фактический вылет самолёта, для гражданских судов аэропорт закрыт с 24 февраля прошлого года.

Однако, есть и случаи исключения. Например, для лидера ЛДПР Леонида Слуцкого аэропорт оказался открытым.

Также интересно, что при официально закрытой аэрогавани в небе над Краснодаром горожане часто видят пролетающие гражданские самолеты.

Тема возможного открытия аэропорта Краснодара снова начала активно обсуждаться, но, к сожалению, пока официальных новостей об открытии не было.

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