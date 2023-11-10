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17:11 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Синоптики рассказали, когда в Краснодар придет минусовая температура

Жители Краснодара могут ожидать наступление первых минусовых температур в начале декабря.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°

Как рассказали ИА KrasnodarMedia в пресс-службе ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС», в период с 1 по 3 декабря будет характеризоваться понижением температур, и ожидается, что термометры покажут отрицательные значения. Это может вызвать изменения в погодных условиях и подготовке города к наступлению зимы.

Метеорологи рекомендуют горожанам быть готовыми к холодному периоду и следить за обновлениями погодных прогнозов, чтобы подготовиться к изменению погодных условий.

Это напоминает о важности подготовки к зиме и соблюдения мер предосторожности, чтобы обеспечить комфорт и безопасность в холодное время года.

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