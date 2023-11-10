16:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Обзор самых популярных новостей за 10 ноября
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Муниципальные округа — объединять или не объединять: что скрывается за новой формой МСУ?
Крупные города, моногорода, районы, рабочие поселки, села и деревни — всё это система местного самоуправления России. В октябре основному закону, по которому живут российские муниципалитеты, исполнилось 20 лет. За это время произошёл ряд трансформаций и метаморфоз, которые повлияли и продолжают влиять на управление и функционирование муниципалитетов. Доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин в эксклюзивном интервью ИА IrkutskMedia отметил, что в условиях обозначенной федеральными властями тенденции по созданию единой системы публичной власти важно не упустить суть самого самоуправления, не потерять из этого процесса жителей территорий, и провести всё экономически и управленчески грамотно.
Жуткую историю молодой семьи из Иркутска показали на НТВ
Историю молодой семьи Деменковых из Иркутска о покупке квартиры с ужасным прошлым показали на федеральном канале. Ольга и Вячеслав приобрели долгожданную недвижимость в ипотеку, однако теперь их выселяет из квартиры бывший владелец, который убил свою мать и проходил лечение в психиатрической больнице. При этом долг за жилье супругам все равно придется полностью выплатить. Выпуск передачи «За гранью» (16+) с участием Деменковых вышел на телеканале НТВ 8 ноября, пишет ИА IrkutskMedia.
Экс-глава Минимущества Приангарья предстанет перед судом за превышение полномочий
Бывший глава Минимущества Иркутской области скоро предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий. В действиях экс-чиновника нашли нарушение закона при обеспечении жильем детей-сирот. Кроме того, мужчина способствовал предоставлению в аренду участка из госсобственности третьему лицу. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Иркутской области
Мужчина 1976 года рождения погиб под колесами грузового поезда в Иркутской области накануне вечером, 9 ноября. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел на перегоне Чуна-Изыкан. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Более 350 активных участников из Иркутской области приедут на форум «Своих не бросаем!»
Волонтеры из 39 городов и районов Иркутской области примут участие в Первом Иркутском региональном форуме «Своих не бросаем!»(12+). Мероприятие состоится 12 ноября с 10.00 до 17.00 на площадке выставочного комплекса «СибЭкспоЦентр» в Иркутске. В настоящее время 60 волонтерских групп и 350 активных участников добровольческих движений зарегистрировались для участия в форуме, сообщил один из организаторов форума, председатель комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания Иркутской области Дмитрий Мясников, пишет ИА IrkutskMedia.
Еще пять объектов культурного наследия обновили в Иркутске
Реставрацию пяти объектов культурного наследия завершили в столице региона. Работы провели в рамках сотрудничества агентства развития памятников Иркутска с инвесторами в 2023 году. Мэр областного центра Руслан Болотов посетил ряд из них. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.