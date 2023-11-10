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16:18 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

МЧС предупредило о мокром снеге с дождем в Свердловской области

В субботу, 11 ноября, в Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

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Источник: МК.RU Екатеринбург

На дорогах будет гололедица. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на синоптиков.

«Без крайней необходимости не выходите на улицу», — рекомендуют в ведомстве.

Во время обильных осадков МЧС рекомендует отказаться от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах необходимо закрыть.

Автомобиль не нужно парковать возле деревьев, рекламных конструкций и ветхих строений. Лучше машины оставлять на закрытых парковках.

Пешеходам не нужно торопиться, а также помнить о скользких дорогах.

«МК-Урал» ранее писал, что жители Свердловской области стали выходить на тонкий лед. Так, в Каменске-Уральском местный житель снял на видео, как мужчина с женщиной идут по льду городского пруда вдоль берега. В десятках метров от них на льду разбил палатку рыбак.

Ранее на льду озера Лебяжье в Екатеринбурге были замечены подростки.

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