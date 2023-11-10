17:05 (мск), источник: Калининград.Ru
В Калининграде завершили благоустройство улицы Соммера
Работы вели на территории площадью более семи тысяч квадратных метров.
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В Калининграде завершили благоустройство улицы Соммера. Работы вели на территории площадью более семи тысяч квадратных метров.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на участке улицы Соммера от Рокоссовского до Иванникова сделали пешеходные и велосипедную дорожки. При благоустройстве использовали несколько типов тротуарной плитки и брусчатку. Вдоль бульвара установили освещение, скамейки и урны. На улице высадили новые деревья и кустарники.
Благоустройством пешеходной зоны на улице Соммера занималось ООО «ИНПО» за 40,7 миллиона рублей. Подрядчик планировал завершить работы к началу сентября, но позднее срок перенесли на ноябрь.
Изначально ремонт на Соммера проводила компания «Гала Строй». С ней заключили контракт на сумму свыше 37 миллионов рублей. В середине октября 2022 года председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов доложил, что организация допустила серьёзное отставание и не реагирует на претензии. Он назвал ситуацию «тяжёлой». В конце месяца договор решили расторгнуть, а позже организацию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.
В 2019 году жители Калининграда проголосовали за благоустройство бульвара в границах улиц Соммера и Рокоссовского. Сначала отремонтировали часть от Центрального рынка до памятника танкистам. В 2021 году сделали участок от Ленинского проспекта до улицы Иванникова. На первые два этапа потратили около 100 миллионов рублей.