16:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 11 ноября
Желтый уровень погодной опасности вновь объявили в Самарской области.
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Сильный ветер задержится в Самарской области еще на один день. Он продолжит бушевать в регионе и 11 ноября 2023 года. Объявлен желтый уровень опасности.
— Ночью 11 ноября 2023 года местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра. Возможны порывы до 15−18 м/с, — сообщили в Приволжском УГМС.
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в регионе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит −1…+4 градуса. Днем существенных осадков не будет. Скорость северо-западного ветра составит 7−12 м/с, а температура воздуха — около +1…+6 градуса.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Во время сильного ветра лучше остаться дома. Если непогода застигнет на улице, необходимо как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов. Машины лучше поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.