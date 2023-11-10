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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 11 ноября

Желтый уровень погодной опасности вновь объявили в Самарской области.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Сильный ветер задержится в Самарской области еще на один день. Он продолжит бушевать в регионе и 11 ноября 2023 года. Объявлен желтый уровень опасности.

— Ночью 11 ноября 2023 года местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра. Возможны порывы до 15−18 м/с, — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в регионе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит −1…+4 градуса. Днем существенных осадков не будет. Скорость северо-западного ветра составит 7−12 м/с, а температура воздуха — около +1…+6 градуса.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Во время сильного ветра лучше остаться дома. Если непогода застигнет на улице, необходимо как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов. Машины лучше поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.

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