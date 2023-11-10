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17:07 (мск), источник: Время

Гостиницу построят на полуострове Печерские пески Гребного канала

Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 6 проектов на 1,5 млрд рублей.

Источник: Время

Шесть заявок на выделение земельных участков под инвестпроекты согласовал Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.

Общий объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

В Советском районе планируется построить два детсада (заявитель — МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода».

А в Нижегородском районе одобрено выделение участка под гостиницу. Она появится в районе полуострова Печерские пески Гребного канала (заявитель — ООО «Печерская гряда», сумма инвестиций — 215,3 млн рублей).

В Арзамасе появится производство пиломатериалов (ООО «Арена НН»), а на Бору — комплекс по изготовлению металлоконструкций (ООО «ПК Металлострой»).

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