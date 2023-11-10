17:17 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Краснодарцам пояснили, почему пришли квитанции за отопление при холодных батареях
Счет на отопление за октябрь начал приходить жителям Краснодара.
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Примечательно, что не во всех многоквартирных домах работали батареи, так как в городе последние недели была теплая погода. Начальник службы сбыта «Краснодартеплоэнерго» Александр Фисун также сообщил о том, что жителям, которым в теплое время года приходит счет на оплату отопления не придется платить за него больше в зимний период.
В домах, где нет приборов учета, жильцам рассчитаться все же придется рассчитаться, объяснили специалисты. Это обусловлено тем, что они платят по нормативу. При расчете отопительный период делится на 7 месяцев: с 1 октября по 30 апреля.
«Сейчас, когда тепло, плата за отопление не снижается у потребителя. Но при этом, когда наступят морозы, она не увеличится и будет идентичной на протяжении всего отопительного периода. Соответственно, есть обязанность потребителя принять квитанцию и оплатить в десятидневный срок», — рассказал начальник службы сбыта «Краснодартеплоэнерго» Александр Фисун.
В Краснодаре отопительный сезон идет пока по заявкам. Их принимают управляющие компании. Во всех многоквартирных домах города включат отопление, когда температура воздуха опустится ниже +8 °C и продержится минимум пять дней подряд.