17:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, куда продают яблоки, выращенные в Калининградской области
Фрукты уходят в несколько регионов «большой России».
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Свежие яблоки из Калининградской области отправляются в различные регионы России: в Московскую, Ленинградскую, Самарскую и Воронежскую области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
С начала года Управлением было оформлено 10 фитосанитарных сертификатов на 162 тонн яблок, которые и отправили в «большую Россию».
Отмечается, что по результатам лабораторных экспертиз, все подготовленные к вывозу партии соответствовали фитосанитарным требованиям.