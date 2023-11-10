Главное
Главные новости недели
17:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, куда продают яблоки, выращенные в Калининградской области

Фрукты уходят в несколько регионов «большой России».

Источник: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

Свежие яблоки из Калининградской области отправляются в различные регионы России: в Московскую, Ленинградскую, Самарскую и Воронежскую области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

С начала года Управлением было оформлено 10 фитосанитарных сертификатов на 162 тонн яблок, которые и отправили в «большую Россию».

Отмечается, что по результатам лабораторных экспертиз, все подготовленные к вывозу партии соответствовали фитосанитарным требованиям.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Киев доложил Евросоюзу: Геноцид русских на Украине завершен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
сельское хозяйство