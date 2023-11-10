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18:37 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой будет погода в Казахстане 11 ноября

АЛМАТЫ, 10 ноя — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщают синоптики. Пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, ожидается туман, гололед.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.kz

Штормовые предупреждения

В Алматинской области в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) возможен сход снежных лавин.

Ночью и утром на севере Костанайской области, а также на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед и туман.

На севере Павлодарской области ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на западе и севере Акмолинской области ожидается гололед.

Днем на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго- восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +11+13°С.

Шымкент: во второй половине дня дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

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