Какой будет погода в Казахстане 11 ноября

В Алматинской области в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) возможен сход снежных лавин.
Ночью и утром на севере Костанайской области, а также на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед и туман.
На севере Павлодарской области ночью ожидается гололед.
Ночью и утром на западе и севере Акмолинской области ожидается гололед.
Днем на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго- восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +11+13°С.
Шымкент: во второй половине дня дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.