17:24 (мск), источник: Реальное время
Умер народный художник Татарстана Рустем Кильдибеков
Соболезнования выразили первые лица Татарстана.
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На 90-м году жизни 9 ноября 2023 года умер монументалист, график, народный художник Татарстана, заслуженный деятель искусств Татарской ССР, лауреат государственной премии республики имени Габдуллы Тукая Рустем Кильдибеков. Соболезнования выразили первые лица региона — раис РТ Рустам Минниханов, первый президент Татарстана, Госсударственный советник региона Минтимер Шаймиев и другие.
Рустем Кильдибеков родился в Казани 30 марта 1934 года. Образование он получил в Казанском художественном училище и Львовском институте прикладного и декоративного искусства. С 1961 по 1998 годы работал в татарском отделении художественного фонда, был членом правления Союза художников Татарстана.
При участии Рустема Кильдибекова созданы сграффито «Казань — порт пяти морей» на фасаде гостиницы «Волга», «Казань — столица Татарии» на фасаде железнодорожного вокзала, сграффито «Химия» на корпусе КНИТУ и многие другие.
— В 70-х годах им были созданы произведения, посвященные татарским народным художественным промыслам: «Арские мастерицы», «Арский натюрморт», «Кукморские валенки» и другие. В 80-х Р. А. Кильдибеков обратился к теме духовных традиций («Из лирики Г. Тукая», «Три поэтессы»), а также к трагическим событиям в истории татарского народа («Переселенцы», «Крещение», «Изгои» и другие). В 90-е годы он создал серию жанровых произведений, раскрывающих тему средневековой татарской истории, мусульманского Востока через художественно-образную интерпретацию Корана («Старуха с хворостом», «В гости», «Паломники», «Зима в Касимове. Сююмбике с сыном»), — сказано в некрологе.
Рустем Кильдибеков — заслуженный художник России. Он награжден медалями «За доблестный труд» и «В память 1000-летия Казани», почетной грамотой Татарстана, благодарственным письмом президента республики. В 2011 году вместе с женой Марией Кильдибековой он получил премию имени Тукая за произведения монументальной живописи на основе творчества Габдуллы Тукая и серию гобеленов по мотивам татарских народных сказок (триптих: «Су анасы», «Сак Сок», «Шурале»), выполненных в технике ручного ткачества.
— За годы своего творчества воспитал плеяду выдающихся мастеров. Его отличала креативность мышления, открытость новому, искренность, человечность, душевная доброта, забота о коллегах и учениках, — написано в некрологе.
Весной 2023 года в Казани в галерее «Хазинэ» представили выставку Рустема Кильдибекова «Формула цвета» — более 150 живописных и графических произведений 1960−1990-х годов из мастерской художника, ранее не экспонировавшихся. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».