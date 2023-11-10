17:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Главврачом больницы № 12 в Волгограде назначена Людмила Татарикова
На базе медучреждения откроют передовой центр ортопедии, травматологии и протезирования.
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В Волгограде сменился главный врач клинической больницы № 12. По предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики руководителем медучреждения назначена Людмила Татарикова, которая до этого была заместителем главврача по медицинской части, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Людмила Татарикова — выпускница ВолгГМУ, хирург, уролог, имеет высшую категорию. У нее также есть диплом юриста. Сейчас учится в аспирантуре на специальности «Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения и медико-социальная экспертиза».
Первым местом работы была кафедра медуниверситета, где Людмила Татарикова трудилась лаборантом. После помогала волгоградцам как врач-уролог. С 2014 года была заместителем главврача в 12-й больнице.
У нового главврача будет серьезная задача. Больницу № 12 решили превратить в мировой центр ортопедии, травматологии и протезирования. Там будут помогать не только травмированным горожанам, но и получившим серьезные ранения участникам СВО. Вскоре в больнице стартует серьезный ремонт.