18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками
Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на сто израильских заложниц, находящихся у ХАМАС.
Россия окончательно вышла из ДОВСЕ
В МИДе подчеркнули, что Россия не видит возможности заключить со странами Североатлантического альянса какие-либо соглашения в сфере контроля над вооружениями.
ЕК решила начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Правительство Словакии заблокировало отправку Киеву боеприпасов
Предыдущий состав кабмина предлагал выделить Киеву 40,3 миллиона евро на военные нужды. Речь шла преимущественно о боеприпасах.
Европарламент потребовал пересмотреть запрет на машины россиян
Страны ЕС призвали не конфисковать личные вещи и машины россиян, поскольку «это дискредитирует цель и инструмент санкций».
Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в России
Как считает глава МВД, следует тщательнее выявлять мигрантов, которые уклоняются от прохождения дактилоскопии и фотографирования.
Госдума продлила на год отсрочку выплат по вкладам СССР
Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года.