Стендап-концерты, турнир по дартсу. Куда сходить в Минске бесплатно 11−12 ноября

Что, где, когда. Выставка вышитых картин. Художественная галерея «Вильнюс» (ул. Калиновского, 55). 11 и 12 ноября с 10:00 до 18:00.
Зачем идти. Вниманию посетителей представлены более 30 работ, выполненных вышивальщицами клуба «Сузор’е». Работая в самых разных техниках, в том числе петит-поинт, счетный крест и других, и владея ими в совершенстве, мастерицы создают настоящие шедевры. Произведения, которые можно увидеть в экспозиции, выполнены в различных жанрах, однако всех их объединяют изысканный вкус и талант рукодельниц.
Что, где, когда. Съемки стендап-концертов белорусских комиков. Бар на пр. Партизанском, 12. 11 ноября с 11:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:15.
Зачем идти. Давно хотели посмотреть, как проходит запись стендап-программ для телевидения, и принять в этом непосредственное участие? Тогда такое времяпрепровождение для вас! На «моторе» выступлений отечественных комиков обещают много смешных шуток, забавных историй из жизни и, конечно же, заряд хорошего настроения на все выходные. Предварительная регистрация обязательна.
Что, где, когда. Выставка живописи, посвященная малой родине. Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Гикало, 4, 2-й этаж). 11 и 12 ноября с 10:00 до 18:00.
Зачем идти. В рамках экспозиции организаторы предлагают отправиться в путешествие по волнам памяти двух поколений художников, которые изобразили на полотнах свою малую родину.
Несмотря на то что творчество Бориса Аракчеева и Дарьи Титовой разделяют целые десятилетия, их живопись делает схожей художественный стиль, спокойные оттенки и, конечно, любовь к пейзажам своего детства и юношества, тех волнующих воспоминаний, в которые хочется возвращаться снова и снова.
Что, где, когда. Турнир по дартсу. Бар на ул. Аэродромной, 32. 11 ноября в 19:30, начало регистрации в 19:00.
Зачем идти. Необычно провести вечер субботы можно, приняв участие в любительских состязаниях по игре в дартс. Чтобы соревноваться, специальные навыки не нужны — выиграть способны даже новички. Здесь организаторы гарантируют дружелюбную атмосферу, искренние эмоции и призы отличившимся. Перед участием необходимо зарегистрироваться.