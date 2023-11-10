Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период

По его словам, газоснабжение дает возможность поставить «нормальное оборудование, которое даст достаточную теплоэнергетическую мощность в помещения», уменьшить траты на энергоснабжение и, что очень важно — разгрузить городские сети.
Однако процесс догазификации идет низкими темпами из-за единственной причины: отсутствия у многих заявителей документов на недвижимость, сказал Горлов.
«Потенциал в Севастополе — 18 100 объектов, которые мы сегодня можем подключить. У нас подано 3 740 заявок, а реализовывается 1 310. Остальные отклонены по причине того, что у жителей в индивидуальном жилом секторе не оформлены либо дома, либо земельные участки», — заявил Горлов по итогам совещания с представителями газораспределительных организаций.
В результате жители таких домов компенсируют подачу тепла в помещения за счет подключения дополнительных электрических приборов и систем подогрева, что увеличивает нагрузку на сети, часто до критической отметки. Грешат этим, по словам Горлова, и жители многоквартирных домов.
«Электроснабжение в некоторых секторах уже настолько требует увеличения мощности, что у нас возникает проблема с потреблением. Особенно в зимний период из-за этого перебои электроснабжения, скачки напряжения, потому что многие жители в многоквартирных домах и частных увеличивают мощность путем электрических полов, электронагревательных приборов, в том числе электрических бойлеров. Многие граждане увеличивают каким-то образом мощность своего автомата (на электросчетчике — ред.) путем замены: срывают пломбы, ставят другие автоматы».
Тех, кто считает, что можно продолжать «спокойно сидеть на электроснабжении», Горлов предупредил: грядет повышение тарифов.
«Сделали подсчет: примерно индивидуальный жилой дом с системой газоснабжения и электроснабжения — экономия получается в год 10 тысяч рублей. Некоторые скажут: “Ну это немного”. Я вам скажу откровенно: это сегодня немного, а завтра будет опять увеличение электроснабжения. Напомню, что “Севастопольгаз” не производил индексацию уже, наверное, около двух лет. А электроснабжение индексируется каждый год. Прошу вас учесть это», — заявил он.
Кроме того, в Севтехнадзоре сейчас активно работает комиссия, «которая смотрит за нарушителями, и там очень большой штраф», добавил Горлов.
Сформирована уже и комиссия, которая обходит и фиксирует нарушения там, где дома и земля не поставлены на кадастровый учет. И к каждом, кто не спешит с оформлением, будут применены «действия административного характера».
«Это нетрадиционная и неприятная процедура», отметил Горлов, но, по его словам, необходимая в сложившейся ситуации. Ведь она касается еще и уклонения граждан от уплаты налогов, которые идут в бюджет. А он, в свою очередь, формируется в том числе для социальной поддержки жилищно-коммунального сектора, заключил представитель власти.
В марте текущего года в интервью РИА Новости Крым Евгений Горлов рассказал, что в половине населенных пунктов в границах Севастополя нет газораспределительных сетей именно по причине того, что догазификацию невозможно провести из-за отсутствия у людей документов на дом и землю.
3 октября глава Крыма Сергей Аксенов после рабочей поездки в Ялту раскритиковал руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с подключением к газу в городе и пообещал «сделать выводы в ближайшее время». На следующий день глава Минтопэнерго Крыма Игорь Коринь подал в отставку. До этого, 29 сентября, заявление об увольнении по собственному желанию написал гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго» Эдуард Селиванов.
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