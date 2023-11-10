10 ноября, источник: Комсомольская правда
В Симферополе пройдут ярмарки 11 и 12 ноября
В частности, там можно купить фрукты, овощи и мясо.
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В субботу и воскресенье, 11 и 12 ноября, в Симферополе пройдут продовольственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На ярмарках можно будет купить сезонные фрукты и овощи, продукты «борщевого набора», а также молочную и мясную продукцию. Кроме того, там будут продавать выпечку, десерты, консервацию, растительное масло, мед и многое другое. 11 ноября ярмарка пройдет на улицах Аэрофлотская, 16; Энергетиков, 2 (Грэсовский); Героев Сталинграда 8; Залесская, 97; Севастопольская, 80/3; Киевская, 177; Кечкеметская/Бела Куна. 12 ноября торговлю организуют на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.
— Все товары проходят предварительную проверку и соответствуют государственным стандартам, — говорится в сообщении.