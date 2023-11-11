00:08 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 11 ноября
Этот день является 315-м в григорианском календаре. До конца года остается 51 день.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Что интересного произошло 11 ноября
Сегодня отмечается Всемирный день шопинга. Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Поднебесной осуществила маркетинговый ход — Всемирный день шопинга, проведя на своих ресурсах (в частности в интернет-магазине AliExpress) распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября. День шопинга, по своей сути, — это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших китайских интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя по сути — это то же самое.
Также сегодня Международный день энергосбережения. Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.
В Латвии сегодня празднуется День Лачплесиса. В этот день жители страны отмечают не годовщину окончания Первой мировой войны (как во многих других странах), а отражение нападения войска Бермонта на Ригу в 1919 году. Лачплесис — главный герой одноименного латышского эпоса, в переводе это имя означает «разрывающий медведя». Образ Лачплесиса — это олицетворение величия и героизма латышского народа, он символизирует отвагу человека, который освобождает свою родную землю от захватчиков. 11 ноября 1919 года латвийская армия освободила Ригу от войск Западной добровольческой армии (подразделения Бермондта-Авалова). Также в этот день был учрежден боевой орден Лачплесиса. В советские времена празднование Дня Лачплесиса было запрещено, однако оно возобновилось в 1988 году, после начала перестройки. В 1990 году он стал официальным памятным днем.
Исторические события 11 ноября в мире
1480-й — завершение Стояния на Угре, знаменовавшее окончание татаро-монгольского ига;
1843-й — в Дании впервые опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена «Гадкий утёнок»;
1572-й — зафиксирована вспышка сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи;
1765-й — основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства;
1837-й — открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом;
1936-й — в Англии впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению;
1974-й — в один день двумя независимо друг от друга работающими группами американских экспериментаторов — под руководством Бертона Рихтера и Сэмюэла Тинга — были опубликованы сообщения об открытии новой элементарной частицы, впоследствии получившей название J/ψ-мезона;
1975-й — провозглашена независимость Республики Ангола, бывшей португальской колонии;
1983-й — калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса — программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям.
Исторические события 11 ноября в Казахстане
1996-й — основан институт востоковедения имени Р. Сулейменова министерства науки и образования Республики Казахстан;
1998-й — в Астане (сейчас Нур-Султан), на базе перинатального центра, открылся филиал Республиканского научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка;
2010-й — в Нью-Йорке прошла церемония презентации представительства торгово-промышленной палаты Казахстана в США.
Дни рождения знаменитостей 11 ноября в мире
В 1821 году родился Федор Достоевский — великий русский писатель, мыслитель, философ и публицист;
1897 году родился Гордон Олпорт — американский психолог, разработчик теории черт личности;
в 1922 году родился Курт Воннегут — американский писатель. Автор таких произведений, как «Сирены Титана», «Мать Тьмы», «Колыбель для кошки» «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» и «Завтрак для чемпионов», сочетающих в себе элементы сатиры, черного юмора и научной фантастики;
в 1974 году родился Леонардо Ди Каприо — американский актер и продюсер. Обладатель премии «Оскар» (2016) (фильмы «Титаник», «Авиатор», «Выживший»).
Кто родился 11 ноября в Казахстане
В 1903 году родился Виктор Дьяков — актер и режиссер, педагог, заслуженный артист Казахской ССР, участник Великой Отечественной войны;
в 1924 году родился Беркаир Аманшин — казахский писатель;
в 1948 году родился Есенгельды Туяков — главный художник казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова.
День смерти знаменитостей 11 ноября в мире
В 1855 году умер Сёрен Кьеркегор — датский философ и теолог, которого позже экзистенциалисты назовут своим основоположником;
в 1960 году умер Николай Зубов — русский советский океанолог, полярный исследователь, инженер-контр-адмирал;
в 1961 году умер Василий Каменский — русский советский поэт-футурист;
в 2015 году умер Георгий Юнгвальд-Хилькевич — советский и российский кинорежиссер; сценарист;
В 2017 году умер Валерий Розов — советский и российский альпинист, заслуженный мастер спорта по парашютному спорту, кинорежиссер, сценарист и бейсджампер.
11 ноября в православном календаре
Православные верующие в этот день вспоминают преподобную мученицу Анастасию Римляныню и преподобного Аврамия Затворника. Анастасия Римляныня пострадала за веру, будучи совсем юной прекрасной девушкой. Ее сначала уговаривали отречься от Христа, обещая взамен выдать замуж за достойного и богатого мужчину, но святая отвергла предложения о сытой и счастливой жизни. Тогда ее предали пыткам и отрезали язык, а затем обезглавили.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Виктор, Марина, Анна, Афанасий и Кирилл.
Народный календарь
Как правило, с этого дня начиналась стрижка овец.