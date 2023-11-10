10 ноября, новости Беларуси, источник: Смартпресс
Что произошло за день? 10 ноября
Главные новости Беларуси и мира за пятницу, 10 ноября 2023 года.
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Наверное, так еще никто не делал. Ловите лайфхак: житель Австралии укусил крокодила за веко, когда хищник потянул его в воду. И спасся.
А в США врачи провели первую в истории пересадку человеку целого глаза. Операция длилась около 21 часа, принимали участие в ней более 140 хирургов. Правда, пока неизвестно, будет ли мужчина видеть новым глазом.
И к нашим новостям. Скоро белорусам станет теплее — стало известно о запуске чартерного рейса из Витебска в Шарм-эш-Шейх.
Можно смотреть шире. Шесть стран Персидского залива заявили о введении единой туристической визы, которую начнут выдавать с 2024-ого года. «Арабский шенген» будет действовать для ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна.
Не полетим, так поедем. Беларусь вошла в топ-5 импортеров автомобилей в Россию. Правда, в отличие от Китая, который поставляет туда 80% авто, вклад республики гораздо скромнее — 2,5%.
А еще в Беларуси решили ослабить ограничения по рекламе алкоголя, табака и казино.
Беларусь и Россия создали наднациональный налоговый комитет. Предполагается, что он устранит налоговые барьеры во взаимной торговле. А как будет на деле, увидим.
А вот бюджетники скоро увидят повышение зарплаты. В Беларуси с 1 января увеличат базовую ставку. Она подрастет на 15 рублей и составит 250 рублей.
Еще «Смартпресс» пытался разобраться в жилищном вопросе. Потому что готовится законопроект, который внесет изменения в деятельность товариществ собственников. Документ вызвал ажиотаж.