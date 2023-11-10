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10 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Погодный кошмар в Молдове: жуткий холод и дожди заставят жителей страны залечь на дно в своих квартирах

Прогноз погоды для Молдовы на 11 ноября 2023 года.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +13° 4 м/с 54% 752 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

11 ноября ожидается облачная погода, местами кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью по республике +6…+8.

Днем +13…+16.

Ветер юго-восточный, 7−10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

В выходные ночная температура упадет до +1, а дневной максимум будет +10. Ну и польет, как из ведра.

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