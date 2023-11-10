10 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Погодный кошмар в Молдове: жуткий холод и дожди заставят жителей страны залечь на дно в своих квартирах
Прогноз погоды для Молдовы на 11 ноября 2023 года.
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11 ноября ожидается облачная погода, местами кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью по республике +6…+8.
Днем +13…+16.
Ветер юго-восточный, 7−10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.
В выходные ночная температура упадет до +1, а дневной максимум будет +10. Ну и польет, как из ведра.