00:11 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в день Аврамия Овчара 11 ноября, который называют пастуший праздник
Что можно и нельзя делать в день Аврамия Овчара 11 ноября на пастуший праздник.
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Православная церковь 11 ноября вспоминает святых Аврамия Ростовского и Анастасию Римлянину. В народе отмечают день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Есть и другое название — пастуший, или овчарный праздник. По традиции, с этого начинали стричь овец. А еще было принято освящать овчарни.
Народные приметы на 11 ноября
В том случае, если воркуют голуби, то будет хорошая погода. Облака, плывущие низко по небу, предупреждают о скором похолодании. Согласно приметам, если 11 ноября пошел снег или же дождь, то 21 ноября ждали оттепель.
Что нельзя делать 11 ноября
Запрещено проводить день с семьей в обществе малознакомых людей. Считается, что в семье могут начаться разногласия и ссоры. На рекомендуется впускать неизвестных людей в дом. Не следует женщинам ругаться со своими супругами, так как начнется разлад.
Что можно делать 11 ноября
По традиции, было принято молиться святому Аврамию, так как он считался заступников овчаров. У него просили сберечь стада. Было принято устраивать семейные обеды. А еще 11 ноября угощали и дарили подарки пастухам.