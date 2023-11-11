07:52 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Будет ли суббота дождливой— погода в Ташкенте на 11 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Дождь прогнозируют только к вечеру.
Ветер восточный, с переходом в западный, 7−12 м/с.
Температура воздуха ночью +4−6, днем 16−18 градусов тепла.