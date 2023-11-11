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07:52 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Будет ли суббота дождливой— погода в Ташкенте на 11 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +8° 3 м/с 61% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.

Дождь прогнозируют только к вечеру.

Ветер восточный, с переходом в западный, 7−12 м/с.

Температура воздуха ночью +4−6, днем 16−18 градусов тепла.

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