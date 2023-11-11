05:00 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Человек-киборг. Чемпион кибатлетики из Кузбасса создаёт скульптуры из гаек
Кемеровчанин Иван Колдышев, чемпион России по кибатлетике, с ограниченными возможностями здоровья создаёт скульптуры… из гаек.
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Этих людей называют киборгами. А всё потому, что вместо рук или ног у них протезы. Кемеровчанин Иван Колдышев потерял ногу девять лет назад. Несмотря на это он стал первым чемпионом России по кибатлетике с протезом голени. Что помогло Ивану не сломаться, насколько трудно заниматься спортом с протезами и как не стесняться себя, он рассказал «АиФ в Кузбассе».
Начинай мыть пол!
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Иван, расскажите, что с вами произошло?
Иван Колдышев: Я травмировался в 2014 году на производстве. Трудился электросварщиком, поскользнулся. Штанину, а потом и ногу затянуло под установку на тракторе. В итоге раздробило голень. Был здоровым и крепким мужчиной и в одночасье стал инвалидом.
Но руки не опускал, да и мыслей негативных никогда не было. Ведь дома двое маленьких детей и жена в декретном отпуске, ещё и ипотеку нужно было платить. Да, я понимал, что остался без ноги, но выжил же.
Моими помощниками в выздоровлении были врачи и семья. Как только оклемался, жена дала мне в руки тряпку и сказала: «Ну всё — начинай мне помогать, мой пол». Самым сложным было принять свой новый статус инвалида и не стесняться этого.
Спорт в моей жизни был всегда. Я любил играть в футбол. Когда проходил реабилитацию, услышал, что в Кемерове есть команда ампутантов по футболу. Нашёл телефон тренера и начал заниматься спортом: футбол, лёгкая атлетика, плавание, кибатлетика; недавно стал играть в волейбол сидя. Спорт закаляет, во время тренировок и состязаний как будто перезагружаешься, и проблемы уходят на второй план.
— Что было самым сложным в спорте? И что считаете своим главным успехом?
— Самым трудным для меня было бегать на костылях и на протезе. Неудобно, больно, непривычно. На это ушло немало времени, терпения и сил. Сейчас у меня три протеза — для повседневной жизни, плавания и спорта. У каждого свои особенности. Например, для плавания лёгкий и водонепроницаемый.
А мой главный успех — участие во Всероссийских состязания по кибатлетике в Москве в 2017 году, где я занял первое место. Когда мне предложили поучаствовать, решил попробовать — это новый опыт, новые знакомства. Не сидеть же дома! Это состязания в самых простых вещах, но для обыкновенного человека. Для людей, которые используют технические средства реабилитации, многие бытовые дела становятся действительно вызовами.
Организаторы создают трассы, которые имитируют бытовые трудности. Например, нужно преодолеть неровные поверхности, удержать баланс, подняться по ступеням, перенести предметы разного веса и формы. И пройти такую полосу препятствий нужно как можно быстрее. Обычно на это уходит от 40 секунд до полутора минут.
Но моей главной победой была не золотая медаль, а то, что я познакомился с людьми, у которых была точно такая же травма. Меня удивляло, что у них не имелось никакого комплекса, они не стеснялись, считали себя полноценными и даже хвастались своими девайсами — у кого круче протез. Для меня это был шок, мои взгляды изменились — и с тех пор я начал носить шорты.
Кстати, интерес к кибатлетике в последние годы растёт. На последних соревнованиях в Москве было более 200 участников со всей страны!
Любовь к… сварке.
— Расскажите про ваше хобби — сварку.
— Любовь к сварочному производству у меня в крови: и дед, и отец были сварщиками. Занимаюсь этим уже более 20 лет! Мне нравится создавать что-то своими руками. Здорово наблюдать, как бесформенная куча металла начинает приобретать форму мангала, коптильни, скамейки, светильника.
В последнее время увлёкся созданием скульптур из гаек. В прошлом году даже в конкурсе по благоустройству города принял участие. На одну скульптуру ушло более 20 тысяч гаек! Труд очень увлекательный, но требует терпения, усидчивости и времени, которого у меня пока не так много.
— Что бы вы сказали людям, которые оказались в вашей ситуации?
— Во-первых, нужно захотеть всё изменить. Это главное. Если сидеть и ничем не заниматься, можно впасть в депрессию. А это бывает очень часто. Появляются мысли: «Я никому не нужен». Поставьте себе цель и идите к ней. Не важно какую: научиться ходить с протезом, выполнять какие-то бытовые задачи. Пусть мелкие, незначительные.
Займитесь спортом! Спорт полезен для здоровья, дисциплинирует. И ещё — самое главное — это новые эмоции от прогресса на тренировках, от соревнований и побед. Спорт учит добиваться своих целей, не опускать руки, уметь терпеть и закаляет характер.
Также хочется дать совет родственникам людей с ограниченными возможностями. Не жалейте своих близких, относитесь к ним как к равным, не оберегайте, как маленьких детей. От этого становится ещё хуже. Нагружайте посильными задачами, работой. Пусть человек почувствует себя нужным и полноценным.
— Как вы думаете, достаточно ли общество привыкло к людям с ограниченными возможностями? И насколько доступно сейчас протезирование?
— Заметил, что в разных регионах отношение разное. Где-то не обращают внимания, где-то, наоборот, удивляются, что человек идёт на протезе в шортах и никого не стесняется. С любопытными взглядами, конечно, встречаюсь, но давно привык к ним. Да, подходят, интересуются, но в основном жмут руку и говорят: «Молодец», «Красавчик», «Ничего себе». Конечно, приятно это слышать.
А протезирование доступно. Мне всё оплачивает государство. Протезы меняю регулярно, они рассчитаны на два-три года. А у меня из-за активного образа жизни они, бывает, даже рассыпаются!