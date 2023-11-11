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05:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Как вкусно заквасить капусту?

Делимся рецептом правильной квашеной капусты.

Делимся рецептом правильной квашеной капусты.

Татьяна Киселёва, профессор кафедры технологии продуктов питания из растительного сырья ТИПП, рассказывает, что для квашения используют белокочанную капусту с содержанием сахара не менее 4% (иначе брожение будет вялым).

Что добавить?

Дополнительным источником сахара являются сладкие овощи (морковь, свекла и пр.). Кочаны должны быть плотными, без пустот, массой не менее 0,7−0,8 кг, не поражённые болезнями и вредителями. Дополнительные ингредиенты при квашении капусты: морковь, свекла (2−3%), яблоки (5−10%), клюква, брусника (2−5%), перец сладкий, грибы маринованные (5−10%).

Как готовить?

Сначала с капусты убирают поверхностные листья. Измельчают, закладывают в ёмкости, равномерно распределяют соль и добавки по всей массе капусты. Сверху капусту покрывают листьями или марлей в два слоя, кладут гнёт (его масса 8−10% от массы сырья). Под давлением выделяется сок, образуется рассол. Капуста уплотняется, оседает и покрывается соком. После того, как капуста осядет, давление ослабляют, но слой рассола 3−5 см над кругом должен остаться.

При изготовлении кочанной капусты в смеси с шинкованной каждый слой очищенных половинок кочанов покрывают измельчённой капустой слоем 10−15 см, тщательно выравнивая и уплотняя. При этом половинок кочанов должно быть не более 50% нашинкованной капусты.

Сколько квасить?

Белую пену при брожении периодически удаляют (она провоцирует развитие микроорганизмов). Продолжительность брожения при температуре 18−20 градусах составляет 3−5 суток. Затем температуру понижают до 0 и −2 градусов, и в течение 3−4 недель формируется вкус и аромат квашеной капусты. Важно! Капуста всегда должна оставаться под слоем рассола (иначе потемнеет и размягчает верхний слой).

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