07:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Фермерские ярмарки будут работать во Владивостоке все выходные
Купить свежие продукты от местного производителя можно в разных районах города (АДРЕСА).
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Ярмарки продовольственных товаров развернули прилавки в эти выходные в разных районах Владивостока. Как сообщает пресс-служба администрации города, там можно приобрести свежие продукты местных производителей. Ярмарки работают в субботу и воскресенье с 9.00 до 20.00, передает ИА PrimaMedia.
11 и 12 октября продовольственные фермерские товары представлены на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
12 октября, в воскресенье, фермеры будут ждать своих покупателей на Басаргина, 15 и по адресу Полярная, 1.
Помимо этого, в субботу и воскресенье «Центр развития предпринимательства» проводит выставку-продажу «Дружелюбный маркет» в парке культуры и отдыха им С. Лазо. На ярмарке мастера города представляют ювелирные украшения ручной работы, ремесленные, сувенирные, вязаные изделия и многое другое.
Также, напоминают в мэрии, ежедневно по адресам Русская, 68/1 и Пихтовая, 8 в павильонах проекта «Доступное Приморье» осуществляется торговля продовольственными товарами от местных производителей по доступной цене. Здесь можно приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, хлеб и многое другое.