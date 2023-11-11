06:59 (мск), источник: AmurMedia.ru
Неделя с AmurMedia: поручения Путина, визит полпреда, мощный циклон, что с сетями, спасли!
Подборка самых популярных новостей с 5 по 10 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Продается ритейлер: что происходит с дальневосточными торговыми сетями — разговор с экспертом
Конечно, такие сделки не заключаются за пару дней — подготовки к ним может идти месяцами. Но для внешнего наблюдателя, как заметил корреспондент ИА AmurMedia, они произошли практически одномоментно: компания «Невада» продала треть доли «Самбери» федеральной сети «Магнит» (в дальнейшем планируется выкуп нашей сети полностью) и торговые площади сети магазинов-складов «Амба» купила X5Group. В Хабаровске та «Амба», что напротив ДВГУПС, уже лишилась вывески и встала на ремонт.
Одиннадцать школ Хабаровска вошли в топ-500 проекта «Лига знаний»
Опубликован рейтинг топ-500 лучших образовательных учреждений по итогам индивидуального этапа совместного проекта Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» «Лига Знаний: школы и колледжи», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на управление образования администрации Хабаровска.
Юрий Трутнев: Необходимо наладить массовое производство БПЛА на Дальнем Востоке
В Хабаровске заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с работой «Аэро-ХИТ» по производству беспилотных летательных аппаратов. Предприятие уже сегодня играет значительную роль в данной области, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Ярмарка дальневосточных товаров открылась в Москве
Фестиваль «Дни регионов Дальнего Востока-2023» открылся в Москве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Путин поручил минобороны возобновить воздушное сообщение в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин поручил правительству и министерству обороны представить предложения по возобновлению воздушного сообщения в Комсомольске-на-Амуре в части реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома Хурба. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, прошедшего 11 сентября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Кремля.
Гвардейская лента появилась на боевом знамени 64-й отдельной мотострелковой бригады
Сегодня, 5 ноября, прошла церемония, в ходе которой на боевое знамя 64-й отдельной мотострелковой бригады была повязана гвардейская лента, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТГ-канал губернатора Хабаровского края «Пулемет Дегтярева». Глава края принял участие в церемонии вместе с врио командующего войсками ВВО Михаилом Носулевым, митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием, начальником 392-го общевойскового учебного центра Героем России Азатбеком Омурбековым.
Трутнев посетил центр «Воин» и осмотрел учебно-тренировочный центр в Хабаровске
Сегодня в ходе рабочего визита в краевую столицу заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв посетили новый центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин». Он создан по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Также Юрий Трутнев осмотрел учебно-тренировочный центр имени Сергея Увикого, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Не Хатико, но тоже жалко: хаски жестоко били, а потом выставили на мороз под Хабаровском
Пса породы хаски жестоко избивали, а потом и вовсе выставили на мороз с раненой лапой под Хабаровском. Сейчас зоозащитники ищут несчастному кобелю новых хозяев, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Мощный циклон обрушился на Хабаровск
Вчера утром сильная метель обрушилась на Хабаровск, заставив горожан бороться с ее непредсказуемыми последствиями. Мощный снегопад, который сопровождал циклон, привел к отмене занятий в школах. Город оказался увязнут в пробках, остановившись в своём ходе из-за густого снежного покрова, а пешеходы оказались в затруднительном положении, вынужденные преодолевать глубокие сугробы и метель. Неожиданная стихия напомнила о силе природы и оставила жителей бороться с её неожиданными последствиями. Вооружившись фотокамерой корреспондент ИА AmurMedia прогулялся по улицам города.
Новый участковый пункт полиции открыли в Хабаровске
В Хабаровске в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел состоялось торжественное открытие участкового пункта полиции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Тигрёнку со сломанной лапкой сделали операцию в Хабаровске
Тигренка обнаружили рано утром 7 ноября в Амурском районе Хабаровского края. Местный житель, не дожидаясь приезда специалистов, поймал и отвез его на осмотр в ветеринарную клинику в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас малыш уже в Хабаровске, где ему провели операцию на травмированную лапу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Центра «Амурский тигр».