06:50 (мск), источник: Комсомольская правда
«Ариста, бедная моя»: водители столицы Приморья штурмуют ледяной подъем
Дорога на одной из центральных улиц Владивостока превратилась в каток.
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Первый выходной недели — и сразу испытания дорогой, точнее льдом, сковавшим ее на некоторых участках. Во Владивостоке из-за гололеда оказался сильно осложнен проезд на крутом спуске-подъеме в районе Инструментального завода. Водителям приходится брать штурмом опасный участок.
И без того крутая горка превратилась в настоящую полосу препятствий для желающих проехать с Партизанского проспекта на Нерчинскую, либо в обратном направлении. Судя по кадрам от аварийных комиссаров, дорога сильно обледенела. А вот по какой причине здесь текла вода, осталось за кадром, не исключено, что произошла коммунальная авария, последствия которой теперь отражаются на автомобилистах.
Глядя на попытки «взять вершину», вспоминается видео, уже ставшее мемом, с подобного крутого спуска на Баляева. Именно здесь несколько лет назад случилось массовое ДТП со снегоуборочной техникой. Кадры тогда разлетелись на всю Россию, а выражение «Ариста, бедная моя», стало крылатым. Надеемся, что в этот раз ситуация не повториться и скользкий участок в ближайшее время обработают.