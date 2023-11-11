Главное
Палестино-израильский конфликт
07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Проезд в муниципальном транспорте Иркутска может подорожать до 30 рублей

Об этом заявили перевозчики.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске вскоре может подорожать проезд в общественном транспорте. С таким заявлением обратились в администрацию города муниципальные перевозчики. Стоимость билета для пассажиров трамваев, троллейбусов и автобусов хотят повысить с 25 до 30 рублей. Эту меру перевозчики называют вынужденной из-за нынешней экономической обстановки.

Окончательное решение об изменении тарифов принимает мэр Иркутска. Вопрос в настоящее время прорабатывается.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что коммунальщики откачали воду с фекалиями с улицы Пляжной в поселке Селиваниха областного центра. Пострадавшего имущества нет, за компенсацией обращений не было.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кибербуллинг: как выяснить, что ребенка травят в сети, и помочь ему
Военная спецоперация на Украине 11 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта