07:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Проезд в муниципальном транспорте Иркутска может подорожать до 30 рублей
Об этом заявили перевозчики.
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В Иркутске вскоре может подорожать проезд в общественном транспорте. С таким заявлением обратились в администрацию города муниципальные перевозчики. Стоимость билета для пассажиров трамваев, троллейбусов и автобусов хотят повысить с 25 до 30 рублей. Эту меру перевозчики называют вынужденной из-за нынешней экономической обстановки.
Окончательное решение об изменении тарифов принимает мэр Иркутска. Вопрос в настоящее время прорабатывается.
Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что коммунальщики откачали воду с фекалиями с улицы Пляжной в поселке Селиваниха областного центра. Пострадавшего имущества нет, за компенсацией обращений не было.