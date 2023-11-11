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06:45 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Холодная погода без осадков продержится в Хабаровске до 15 ноября

После длительного бесснежного периода город может попасть под удар нового циклона.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +8° 3 м/с 61% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске скоро наступит бесснежный период, который продлится около пяти дней. Температурный фон при этом понизится, сообщил «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.

Как отметил специалист, сегодня, 11 ноября, в городе пройдут последние осадки в виде слабого снега. Температура до вечера будет держаться на отметке около −7 градусов. Ветер юго-западный, скорость 6−7 метров в секунду.

Такая же погода, но с небольшим похолоданием ожидается в воскресенье, 12 ноября. В ночные часы столбик термометра покажет −12…-17 градусов, днём потеплеет до −7…-9. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Осадков не предвидится.

«Почти всю следующую неделю в Хабаровске будет погода без существенных осадков. Температура ночью составит −12…-17 градусов, днём будет −4…-9 градусов. Это связано с тем, что мы находимся в холодном тылу циклона, который смещается в сторону Охотского моря», — сказал Перерва.

Следующий сильный снегопад ожидается в краевой столице не ранее 17 ноября. Одновременно с ним придёт потепление до −9…-4 градусов ночью и −1 градуса днём.

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