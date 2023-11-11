В Татарстане установят особый противопожарный режим с 25 декабря

Во время действия режима на некоторых территориях запретят использовать пиротехнику 1−3-х классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек. Пускать фейерверки будет запрещено в следующих местах: — менее чем за 500 метров до объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (кроме дорог), топливно-энергетического комплекса; — ближе чем за 30 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог, частных и многоквартирных домов.
Кроме того, муниципалитеты получат право установить дополнительные зоны, в 30- и 500-метровых зонах от которых запретят использовать пиротехнические изделия.
Минмолодежи, Минтруду, Минобрнауки, Минспорта и Минздраву Татарстана поручено обеспечить безопасность подведомственных организаций на время праздников, уведомить ГУ МЧС по Татарстану о местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, провести обучение должностных лиц, ответственных за проведение таких событий, и не допускать хранение и применение пиротехники в закрытых помещениях.
МЧС по РТ до 20 декабря разработает памятку по соблюдению мер безопасности в предстоящие праздники и проинформирует население о требованиях противопожарной безопасности. Также Главному управлению МЧС по РТ предложено взять на учет места проведения детских праздничных мероприятий и провести проверки. Поручения также касаются сотрудников МВД, глав муниципалитетов.
Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу до 23 ноября.
Ранее Минтруд сообщал, что предстоящие новогодние праздники продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.