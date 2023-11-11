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09:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане установят особый противопожарный режим с 25 декабря

В предновогодний период и праздничные дни в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Установить его планируют на период с 25 декабря по 8 января 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина РТ, подготовленном МЧС по республике.

Источник: ИА Татар-информ

Во время действия режима на некоторых территориях запретят использовать пиротехнику 1−3-х классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек. Пускать фейерверки будет запрещено в следующих местах: — менее чем за 500 метров до объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (кроме дорог), топливно-энергетического комплекса; — ближе чем за 30 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог, частных и многоквартирных домов.

Кроме того, муниципалитеты получат право установить дополнительные зоны, в 30- и 500-метровых зонах от которых запретят использовать пиротехнические изделия.

Минмолодежи, Минтруду, Минобрнауки, Минспорта и Минздраву Татарстана поручено обеспечить безопасность подведомственных организаций на время праздников, уведомить ГУ МЧС по Татарстану о местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, провести обучение должностных лиц, ответственных за проведение таких событий, и не допускать хранение и применение пиротехники в закрытых помещениях.

МЧС по РТ до 20 декабря разработает памятку по соблюдению мер безопасности в предстоящие праздники и проинформирует население о требованиях противопожарной безопасности. Также Главному управлению МЧС по РТ предложено взять на учет места проведения детских праздничных мероприятий и провести проверки. Поручения также касаются сотрудников МВД, глав муниципалитетов.

Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу до 23 ноября.

Ранее Минтруд сообщал, что предстоящие новогодние праздники продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.

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