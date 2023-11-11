07:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Боец СВО из Усть-Илимска Евгений Горячкун награжден орденом Мужества посмертно
Церемония прощания прошла в родном городе героя 10 ноября.
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Военнослужащий из Усть-Илимска Иркутской области Евгений Викторович Горячкун погиб в зоне спецоперации и был награжден орденом Мужества посмертно. Церемония прощания прошла в родном городе героя 10 ноября. Об этом в соцсетях сообщает мэр Анна Щекина.
— Евгений Викторович сделал мужской поступок, выбор человека, смелого и сильного духом, настоящего защитника Родины — отправиться в зону боевых действий, на специальную военную операцию. Он до конца и с честью выполнял свой боевой долг и был верен воинской присяге, — написала градоначальница на личной странице.
Евгению было 36 лет. Мужчина большую часть жизни провел в Усть-Илимске. Здесь он учился в школе и техникуме. Много лет посвятил профессии водителя большегрузов.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о бойце из Приангарья с позывным «Блондин». Военный уверен, что от пуль в зоне СВО его оберегает детское письмо. Треугольник пришел ему от неизвестного ребенка.