07:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Авария с участием двух грузовиков и внедорожника произошла в Иркутске
ДТП случилось на съезде с Иннокентьевского моста.
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В Иркутске произошла авария, в которую были вовлечены два грузовика и внедорожник. ЧП случилось на съезде с Иннокентьевского моста, вероятно из-за образовавшейся наледи на дороге. Сведения о пострадавших на данный момент уточняются, но уже приняты меры для оказания помощи пострадавшим. Подробности произошедшего пока не сообщаются, но власти и экстренные службы работают на месте происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «ДТП38RUS» (18+).
Ранее агентство сообщало, что пять автомобилей столкнулись в районе поселка Энергетиков на улице Академической в Иркутске. На видео в группе «ДТП 38RUS» в Телеграм (18+) запечатлены четыре иномарки столкнувшиеся друг с другом по ходу движения, а также грузовик. Подробности инцидента и информация о возможных пострадавших уточняется.