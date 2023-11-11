С убитой супругой Куандыка Бишимбаева простились в Павлодаре

На церемонии прощания присутствовали родственники и друзья погибшей Салтанат Нукеновой. Проводить девушку в последний путь приехали близкие из разных городов Казахстана, в том числе из Астаны и Алматы. Возле мечети имени Машхура Жусупа собралось множество людей, чтобы проститься с молодой женщиной, жизнь которой оборвалась так трагически. Ее смерть потрясла всех, кто ее знал и любил. Похоронили Салтанат Нукенову на кладбище в поселке Ленинский в пригороде Павлодара.
Напомним, 9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев. Также по данным в Сети стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова — вторая супруга Бишимбаева.
В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Позже родственник девушки сообщил, что церемония прощания с Салтанат Нукеновой пройдет в ее родном городе Павлодаре утром 11 ноября.
Выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову. В ДП Астаны пояснили, что расследование уголовного дела проводится по ч.1 ст. 99 УК РК «Убийство», по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.