Германия безвозмездно выделила около 30 млн евро на обучение узбекистанцев

Документы накануне подписали министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и старший портфельный менеджер KfW Виталис Риттер.
В частности, это грантовое соглашение о реализации проекта «Поддержка профессионального образования». Оно предусматривает выделение средств в размере 16 миллионов евро на профессиональное обучение, из которых 14 миллионов евро — на строительство, ремонт и оснащение моноцентров занятости и 2 миллиона евро на поддержку реализации проекта.
Кроме того, были подписаны грантовые соглашения о реализации проекта «Модернизация системы подготовки и повышения квалификации медицинских кадров в Термезе», а также о реализации отдельных мер, связанных с этим проектом.
Соглашения предусматривают создание симуляционного учебного центра в Термезе на сумму 13 миллионов евро и грантовые средства в размере 500 тысяч евро для реализации мероприятий по предоставлению экспертных услуг и повышению квалификации кадров.