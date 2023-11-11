Главное
Палестино-израильский конфликт
09:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В мэрии развенчали миф о символизме в цветах общественного транспорта Казани

Символизм в цветах общественного транспорта Казани — красных автобусов и зеленых трамваев — это не более чем легенда. С чем связан выбор таких расцветок и почему новые троллейбусы другого цвета, рассказали в мэрии столицы РТ.

Источник: ИА Татар-информ

По словам жителей, у туристов, посетивших город, складывается впечатление, что автобусы и троллейбусы символизируют цвета флага Татарстана. А новые троллейбусы бирюзового цвета лишают общественный транспорт «идеи и изюминки».

«Как сообщает Комитет по транспорту, это легенда», — прокомментировали в исполкоме.

В мэрии объяснили, что яркий цвет автобусов был необходим, чтобы общественный транспорт был легко различим среди других автомобилей. А троллейбусы было решено сделать зелеными на контрасте с автобусами и не перекрашивать. Бирюзового же цвета в городе будут только троллейбусы из новой партии.

Напомним, что на пяти самых популярных маршрутах города — № 1, 3, 5, 8 и 12 — начали курсировать новые троллейбусы — 9 ноября их осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ранее «Татар-информ» сообщал, как город планирует увеличить число подвижного состава на маршруте № 9.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!» — видео
Баксиков о Путине: «Все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта