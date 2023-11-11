08:50 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в субботу
Во всех областных центрах сегодня пройдут дожди, в белорусской столице осадки прогнозируются во второй половине дня.
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. В Беларуси в субботу опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, по восточной половине страны порывы ветра будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +5…+10°C.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Бресте, Витебске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки+7…+9°C. В этих городах в субботу будет облачно с прояснениями. В белорусской столице во второй половине дня временами будет идти дождь (вероятность осадков 80−90%), в Бресте и Могилеве также временами будут дожди, а в Витебске пройдет лишь кратковременный. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, в Витебске с порывами до 12 м/с.
Немного теплее будет сегодня в Гомеле, где воздух прогреется до +8…+10°C. В городе над Сожем также ожидается облачная с прояснениями погода и временами будет идти дождь. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.
В Гродно наоборот будет немного холоднее — +6…+8°C, в остальном прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, временами дождь, ветер юго-восточный 5−10 м/с.