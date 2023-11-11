09:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Задержка на час, танцующие фанбои и хоровое исполнение «По барам»: что произошло на концерте Анны Асти в Самаре 10 ноября
Анна Асти на концерте в Самаре раскрыла секрет перевернутого креста на груди.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В пятницу, 10 ноября 2023 года, в Самаре прошел концерт популярной российской певицы Анны Асти. Он начался с часовым опозданием. Но претензии здесь больше не к артистке, а к самим зрителям. Самарцы, которые еще в октябре раскупили все билеты, слишком долго добирались до Дворца спорта и рассаживались по своим местам. Рассказываем, что произошло на концерте Анны Асти в Самаре 10 ноября 2023 года.
Час прождали начало концерта
Анна Асти привезла в Самару шоу «Феникс». Концерт был намечен на 19:00. Зрители начали собираться перед Дворцом спорта на Молодогвардейской задолго до этого времени. Рядом со зданием образовалась внушительная пробка. На месте дежурили сотрудники ГИБДД. Они регулировали движение. Возможно, именно пятничные вечерние заторы помешали многим самарцам вовремя добраться до места.
К назначенному времени зал был заполнен только примерно на 60%. Тем, кто приехал вовремя, пришлось на протяжении часа наблюдать на большом экране заставку с портретом Анны Асти и по кругу слушать микс из различных треков. Когда ожидание стало затягиваться, самарцы начали скандировать «Асти, выходи!». Вскоре после этого певица появилась на сцене. Она извинилась перед зрителями за задержку и рассказала, почему она произошла.
— Я хочу попросить прощения за задержку концерта. Мы ждали, когда зайдут все люди. И были еще небольшие технические неполадки. Я очень сильно извиняюсь. Я обещаю компенсировать все большим количеством музыки, — обратилась певица к залу.
Вальсирующие парни на танцполе
Асти не подвела. Она действительно подарила много любви зрителям, исполнила все свои самые хитовые композиции и заставила танцевать и петь весь зал. К слову, в большинстве своем на концерт новой «Царицы» российской эстрады пришли девушки. Однако были среди зрителей и фанбои. Некоторые из них так отплясывали на танцполе, что иногда ненароком перетягивали все внимание на себя. К примеру, двое парней станцевали вальс под песню «Анечка».
Раскрыла секрет
За время концерта Анна сменила пять нарядов. Все они были разных цветов и фасонов, но с одной общей деталью — очень много блесток. Артистка буквально вся сияла. Она много говорила с залом, рассказывала о любви, своей семье, о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться.
Также певица поделилась одним своим секретом. Речь идет о татуировке на груди в виде перевернутого креста. Она вызвала немало споров и пересудов.
— Хочу сказать, что я не сатанистка. Для вас это перевернутый крест, а я вижу его в правильном положении. И только я знаю, как его нести, — цитирует слова Анны Асти корреспондент «КП-Самара».
Феникса в Самару не привезли
Певица по-настоящему зажгла зал. Она исполнила все свои самые известные и популярные песни: «Повело», «Царица», «Хобби», «Бумеранг», «Сорри», «Ночью на кухне». Зал активно подпевал. Спела Анна Асти и «Феникс» — песню, с которой началась ее сольная карьера. Запускать огненную птицу над залом, как было в Москве и Санкт-Петербурге, в этот раз не стали. Однако и без феникса певица буквально испепелила и воскресила зал.
Зал хором спел «По барам»
Кульминацией концерта стала песня, которую все очень ждали, — «По барам». Первые ноты трека вызвали у самарцев целый шквал эмоций. Зал закричал, многие повскакивали с мест и пустились в пляс. Зрители уже настолько хорошо выучили текст, что скандировали песню единым хором. Анна Асти, видя реакцию самарцев, несколько раз повторила любимую всеми часть — припев.
— Самара, это просто фантастика! Вы такие поющие, такие крутые. Спасибо за такой теплый прием. Вы — невероятные. Я люблю вас! — сказала Анна Асти в завершение концерта.
Зрители, покидая зал, еще долго пели последнюю песню. «По барам» можно было услышать в коридорах Дворца спорта и на улице. После концерта дорогу перед спортобъектом вновь сковала пробка. Понадобилось время, чтобы зрители смогли разъехаться по домам.