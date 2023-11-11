10:02 (мск), источник: m24.ru
Сергей Собянин рассказал об обновлении парка 850-летия Москвы
Мэр назвал это общественное пространство одним из лучших мест в городе для отдыха и занятий спортом.
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Сергей Собянин заявил, что парк 850-летия Москвы отметил пятилетие после обновления. Мэр в своем телеграм-канале назвал это общественное пространство одним из лучших мест в городе для отдыха и занятий спортом.
По его словам, около 300 гектаров зеленой зоны раскинулись на три района — Марьино, Люблино и Капотня.
«В парке есть детские и спортивные площадки, один из самых больших городских памп-треков, велосипедная, беговая и пешеходные дорожки. Создана лыжероллерная трасса, а в зонах старта и финиша обустроено биатлонное стрельбище», — написал Собянин.
В 2023 году специалисты установили в парке дополнительный участок лыжни и увеличили ее протяженность до 15,5 километра. Трассу оборудовали системами освещения и искусственного оснежения. Кроме того, продолжил мэр, в этом году там заработало два больших катка с искусственным льдом.
Ранее Собянин рассказал, что большие мероприятия провели в сквере у станции метро «Люблино» в рамках благоустройства на юго-востоке Москвы. Это излюбленное место отдыха жителей и важная транзитная зона к общественному транспорту, отметил мэр.