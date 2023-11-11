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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Нынешний ноябрь в Волгограде будет самым теплым за последние 30 лет

Весь ноябрь в Волгограде будет очень теплым и дождливым.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +8° 3 м/с 61% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики подготовили прогноз погоды в Волгограде до конца ноября. Последний осенний месяц ожидается преимущественно пасмурным и дождливым, но вместе с тем и теплым. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru специалисты сервиса «Яндекс Погода», нынешний ноябрь будет на 5 градусов теплее, чем в среднем за последние 30 лет.

— Среднесуточная температура воздуха за месяц составит +6.1°. Дневные показатели в начале месяца будут варьироваться от +5° до +7°, а в конце — от +1° до +3°, — уточнили синоптики.

В ноябре ожидается до 73 миллиметров осадков — это на 42 миллиметра больше климатической нормы и на 47 миллиметров больше, чем в среднем за последние 10 лет. В ноябре волгоградцев ждут 22 дня с переменной облачностью, 5 ясных и 3 дня с сильными осадками.

Напомним, ранее сообщалось, что золотая осень в Волгограде и области продлится до середины ноября.

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