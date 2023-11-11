10:20 (мск), источник: Комсомольская правда
«Моментально снег не уберем, но будем держать ситуацию под контролем»: Готов ли Петербург к снегопадам
Комблаг Петербурга укомплектовал штат дворников на 70 процентов.
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Комфортная теплая осень в Петербурге пакует вещички. Со следующей недели в городе установится нулевая температура, а там и до отрицательной недалеко. Такой прогноз делает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Так что скорого снега придется ждать и жителям, и Комитету по благоустройству, который вовсю готовится к зиме.
ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЙОНАМ — СОЛЬ И «БИОНОРД».
Как заявил глава ведомства Василий Пониделко на пресс-конференции, к чистке дорог и мостов уже готовы 1530 единиц техники, а штат водителей-механизаторов и дворников укомплектован на 57 и 70 процентов соответственно. Хватит на зиму и противогололедных материалов.
— Мы снижаем использование песка. Целиком от него не отказаться, но в центральных районах фактически перейдем на одну техническую соль. В Центральном районе в пилотном режиме опробуем безопасный реагент «Бионорд». Адреса, где он будет применяться, опубликуем на сайте комитета, чтобы потом вместе с горожанами оценить качество работы этого материала, — пообещал Василий Пониделко.
На закупку российской и белорусский техники Петербург выделил 3,8 млрд рублей. 272 новенькие единицы механических уборщиков приехали с российского или белорусского производств, 185 из них похвастали универсальностью — они могут трудиться и летом, и зимой.
А вот от подрядчиков, которые помогали убирать город в прошлые зимы, город отказался: техники, людей и инфраструктуры им не хватало, работали плохо, а денег брали много, подчеркнул Пониделко. Специалистов из некоторых частных компаний теперь держат в запасе на случай чересчур обильных снегопадов.
КАК В НАШЕМ ДВОРЕ.
Уборка дворов — отдельная задача для города. Чисткой 55 млн «квадратов» дворовых территорий занимается уже не Комблаг, а районные жилищные агентства. Цифры готовности у них другие. По словам главы Жилищного комитета Олега Зотова, к 9 ноября удалось набрать 85 процентов дворников и 75 процентов механизаторов. Нехватку персонала чиновник назвал типичной острой проблемой мегаполиса. Впрочем, штат продолжают набирать, а работников стараются привлечь достойными зарплатами.
— Не бывает стопроцентной укомплектованности штата, норма для предприятия 92−95 процентов, мы стремимся к ней. Сейчас для дворников предлагается зарплата 49 тысяч рублей, для механизаторов — 77 тысяч рублей. С нового года расценки вырастут до 52 и 81 тысячи рублей соответственно. Дворников обеспечим служебным жильем, качественной спецодеждой, комфортными дворницкими — на их ремонт было выделено 1,8 млрд рублей.
Во дворы готовятся запустить 1200 новых коммунальных машин и около 8 тысяч дворников.
СНЕЖНЫЙ КОМ.
Допустим, что рук и ковшов для ликвидации снегопадов действительно хватит. А что насчет снежных площадок? По словам Василия Пониделко, к бою как обычно готовы 7 снегоприемных и 11 снегоплавильных пунктов «Водоканала». В помощь им оборудовали и 14 площадок временного (до трех месяцев) складирования снега.
Такие площадки-помощники предусмотрели и в платных парковочных зонах. Как разъяснил глава Комблага, в течение суток после выпадения снега в платной зоне должны появиться сборники и вычистить машино-места.
— В случае обильных снегопадов определили точки для складирования снега в кучи в определенных местах. Но это точно не инвалидные места, они всегда должны быть свободными. Снег с таких площадок будут вывозить в ночное время. Моментально снег убрать невозможно, но с нашим количеством специалистов будем держать ситуацию под контролем, — заявил Пониделко.
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