В Ростове на следующей неделе ожидается мокрый снег

В дневные часы ожидается дождь и +15 градусов тепла, в ночные часы +7. В понедельник, 13 ноября будет без осадков и до +13 в дневные часы, ночью заметно прохладнее — всего +4.
Но уже со вторника, 14 ноября и по воскресенье, 19 ноября в Ростове ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Во вторник и среду, 14 и 15 ноября днем дождь и не выше +11, а уже в ночь со среды на четверг, с 15 на 16 ноября возможен мокрый снег. Также мокрый снег ожидается и в ночь с четверга на пятницу, с 16 на 17 ноября.
Ночью температура воздуха упадет до 0. А с пятницы на субботу и вовсе синоптики обещают −1, снег с дождем. Тем не менее сильных морозов в ноябре можно не ожидать — температура воздуха в последней декаде месяца днем будет достигать в Ростове +8 +10 градусов и +3 −1 в ночные.