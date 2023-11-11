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10:30 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове на следующей неделе ожидается мокрый снег

Третья неделя ноября принесет в Ростов много дождей, похолодание и даже мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Погода начнет портиться уже в воскресенье, 12 ноября.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +8° 3 м/с 61% 754 мм рт. ст. +11°

В дневные часы ожидается дождь и +15 градусов тепла, в ночные часы +7. В понедельник, 13 ноября будет без осадков и до +13 в дневные часы, ночью заметно прохладнее — всего +4.

Но уже со вторника, 14 ноября и по воскресенье, 19 ноября в Ростове ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Во вторник и среду, 14 и 15 ноября днем дождь и не выше +11, а уже в ночь со среды на четверг, с 15 на 16 ноября возможен мокрый снег. Также мокрый снег ожидается и в ночь с четверга на пятницу, с 16 на 17 ноября.

Ночью температура воздуха упадет до 0. А с пятницы на субботу и вовсе синоптики обещают −1, снег с дождем. Тем не менее сильных морозов в ноябре можно не ожидать — температура воздуха в последней декаде месяца днем будет достигать в Ростове +8 +10 градусов и +3 −1 в ночные.

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