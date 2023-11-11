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15:35 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Мёд и орешки покупай, не мешкай: Где в Кишиневе проходят ярмарки местных продуктов в выходные 11 и 12 ноября

Публикуем адреса осенних ярмарок.

Источник: Комсомольская правда

Ботаника:

Благотворительная ярмарка по продаже детской одежды в сквере Сармисегетуса.

Буюканы:

Перед зданием «Кеntford» (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу проходит ярмарка «EcoLocal».

В субботу и воскресенье на бул. Штефана чел Маре, 103 состоится ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale».

В парке «Алунелул» на ул. Каля Ешилор пройдёт ярмарка «Cămara Fest».

Центр:

В сквере у театра оперы и балета «Мария Биешу» — ярмарка мёда и продуктов пчеловодства.

На улице Измаил, 94, угол с улицей Д. Кантемира, ежедневно до 30 ноября проходит ярмарка местных производителей фруктов и овощей.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, и ул. Каля Орхеюлуй, 109/2 до 26 ноября будет проходить ярмарка-продажа фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

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