15:35 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Мёд и орешки покупай, не мешкай: Где в Кишиневе проходят ярмарки местных продуктов в выходные 11 и 12 ноября
Публикуем адреса осенних ярмарок.
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Ботаника:
Благотворительная ярмарка по продаже детской одежды в сквере Сармисегетуса.
Буюканы:
Перед зданием «Кеntford» (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу проходит ярмарка «EcoLocal».
В субботу и воскресенье на бул. Штефана чел Маре, 103 состоится ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale».
В парке «Алунелул» на ул. Каля Ешилор пройдёт ярмарка «Cămara Fest».
Центр:
В сквере у театра оперы и балета «Мария Биешу» — ярмарка мёда и продуктов пчеловодства.
На улице Измаил, 94, угол с улицей Д. Кантемира, ежедневно до 30 ноября проходит ярмарка местных производителей фруктов и овощей.
Рышкановка:
На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, и ул. Каля Орхеюлуй, 109/2 до 26 ноября будет проходить ярмарка-продажа фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.