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11:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В «Минскэнерго» предупредили минчан про сильный шум по 30 декабря

«Минскэнерго» назвал минчанам причину сильного шума по 30 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В «Минскэнерго» предупредили жителей Минска про сильный шум в период по 30 декабря 2023 года. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В сообщении говорится, что, согласно разрешенной диспетчерской заявке в обозначенный период запланировано проведения испытания котлоагрегата ст.№ 2. В ведомстве пояснили, что это необходимо для наладки режимов пуска и останова котла.

Кроме того, это нужно для определения оптимального расхода топлива при пуске, а также для проверки устойчивости работы оборудования. В «Минскэнерго» добавили, что при проведении испытаний, плановых отключений оборудования и пусковых операций возможен видимый выброс пара. Также в дневные часы возможно появление шума.

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