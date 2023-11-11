11:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В «Минскэнерго» предупредили минчан про сильный шум по 30 декабря
«Минскэнерго» назвал минчанам причину сильного шума по 30 декабря.
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В «Минскэнерго» предупредили жителей Минска про сильный шум в период по 30 декабря 2023 года. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
В сообщении говорится, что, согласно разрешенной диспетчерской заявке в обозначенный период запланировано проведения испытания котлоагрегата ст.№ 2. В ведомстве пояснили, что это необходимо для наладки режимов пуска и останова котла.
Кроме того, это нужно для определения оптимального расхода топлива при пуске, а также для проверки устойчивости работы оборудования. В «Минскэнерго» добавили, что при проведении испытаний, плановых отключений оборудования и пусковых операций возможен видимый выброс пара. Также в дневные часы возможно появление шума.