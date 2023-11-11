10:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Аэропорт Магнитогорска принял первые рейсы после реконструкции
Международный аэропорт Магнитогорска возобновил свою работу 11 ноября.
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Аэропорт Магнитогорска начал принимать и отправлять первые рейсы после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань приняла первый рейс по маршруту «Москва — Магнитогорск». Об этом сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что это большое события для Магнитогорска и всего Южного Урала.
— Строители провели реконструкцию полосы за 5 месяцев. Для таких объектов сроки рекордные. Это стало возможно благодаря большой совместной работе, поддержке Правительства России и лично Марата Хуснуллина. Сейчас на очереди продолжение работ на аэродромном комплексе и строительство нового здания аэровокзала. Но главное, что аэропорт вновь принимает и отправляет самолеты.
В расписании аэропорта рейсы в Москву, Санкт-Петербург, МинВоды, Самару, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.
Напомним, работы по обновлению взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска начались 1 июня. Полеты по всем направлениям были приостановлены. Реконструкция аэродромной инфраструктуры продолжится. Будет расширен перрон для стоянки и обслуживания самолетов, построено новое здание аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, новый терминал с символичным дизайном. Все работы планируется завершить в 2024 году.