11:15 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоградки боятся рожать и стали реже выходить замуж, выяснил Росстат
Снизилась и статистика разводов: в первом месяце осени в 2022 году их было 1053, а в 2023-м — 863.
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На 200 младенцев меньше появилось на свет в Волгоградской области в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022-го. Год назад в первом месяце осени было зарегистрировано 1552 новорожденных, а в нынешнем только 1352, сообщает Росстат.
Пять детей скончались в сентябре не прожив и 12 месяцев — это меньше, чем в 2022-м, тогда случилось шесть смертей с детьми такого возраста. В августе 2023-го трагедии пришли в семь семей. Всего за девять месяцев умерло 50 младенцев.
Снизилась и статистика браков — в сентябре 2022-го узаконили свои отношения 2 253 пар, а в тот же месяц в 2023-м только 1 925. При этом уменьшилось и число разводов 863 против 1 053.