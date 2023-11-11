11:44 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В молдавских школах появятся штатные психопедагоги, логопеды и психологи
В молдавских школах в следующем учебном году изменится штатное расписание.
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КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. В образовательных учреждениях начального, среднего и старшего звена в Республике Молдова со следующего учебного года появятся штатные психологи, психопедагоги, логопеды и специалисты по кадрам, а также ассистенты преподавателя, которые будут заниматься администрированием баз данных, об этом сообщили в Министерстве образования.
«Старый документ уже не отвечает современным требованиям к эффективному внедрению политики в сфере образования. Поэтому возникла необходимость пересмотра и дополнения. Сейчас учреждения образования наделены гораздо более сложными функциями и полномочиями, которые требуют привлечения квалифицированных специалистов», — заявил глава министерства Дан Перчун.
Штатное расписание в государственных образовательных учреждениях составляется руководством ежегодно, утверждается административным советом и местным специализированным органом в сфере образования в пределах установленных приказом министра кадровых норм и утвержденного бюджета школ.
В учреждениях дошкольного образования также появятся новые кадры, но правила по этому поводу находятся в стадии доработки, отметили в министерстве.