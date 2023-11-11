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11:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже с 1 декабря продлят маршрут № 13

А в скором времени продлят и маршрут № 63.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по оценке дорожных условий и по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов приняла решение об изменении схемы движения автобуса № 13, об этом сообщил 10 ноября руководитель управления транспорта Воронежа Максим Захаров.

С 1 декабря маршрут № 13 будет обеспечивать связь микрорайона «Нефтебаза» с соцобъектами, расположенными в микрорайоне «Озерки» и ВАИ. На линии будет работать один автобус среднего класса по расписанию, согласованному с жителями.

Кроме того, после изменения схемы организации дорожного движения до конечной микрорайона «Нефтебаза» будет продлен маршрут № 63. Это будет сделано для того, чтобы компенсировать нестабильную работу маршрута № 38, на который в последнее время жаловались местные жители.

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